ВС Азербайджана обстреляли жилые дома общин Кармир Шука и Тагавард

11:33, 11 Փետրվար, 2022

С азербайджанских позиций, расположенных по соседству с общинами Кармир Шука и Тагавард Мартунинского района Республики Арцах, 11 февраля в 05: 50 были произведены выстрелы в направлении наблюдаемых жилых домов этих общин. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян.

«Учитывая расстояние до населенных пунктов от азербайджанских позиций и то, что жилые дома села видны с азербайджанских позиций, неопровержим тот вывод, что азербайджанская сторона целилась именно в дома мирных жителей, вследствие чего были повреждены их стены и крыши.

В ходе тех же действий, направленных на запугивание мирных жителей, также было повреждено окно дома жителя общины Кармир шука, пуля проникла в дом, где находились трое несовершеннолетних детей и хозяйка дома, проснувшиеся от стрельбы.

Описанный случай стал очередным проявлением периодически активизирующихся террористических действий азербайджанских вооруженных сил в последние дни», - написал Гегам Степанян.

Защитник прав человека Республики Арцах вновь подчеркнул, что расположенные вблизи мирных населенных пунктов Арцаха азербайджанские вооруженные позиции и их арменофобские и террористические действия являются прямой и неоспоримой угрозой для прав населения Арцаха, в частности, для права на жизнь.

«Утверждаю, что преступные действия Азербайджана носят систематический и систематизированный характер, направленный на формирование в Арцахе атмосферы страха и отчаяния. Азербайджан продолжит свои преступные действия против народа Арцаха, пока международное сообщество единогласно не осудит откровенные азербайджанские беззакония, направленные против человечества», - написал Омбудсмен Арцаха.