В Мексике убили пятого с начала года журналиста

Журналиста Хебера Лопеса Васкеса застрелили в ночь на пятницу в мексиканском штате Оахака, двое убийц задержаны, как передает Арменпресс, об этом сообщил прокурор штата в интервью Milenio TV.

"Убийцы находятся под стражей, и мы ждем, когда их доставят в прокуратуру для продолжения соответствующего расследования", - заявил прокурор штата Оахака Артуро Пеимберт.

По информации СМИ, журналист Хебер Лопес Васкес был застрелен в районе Эспиналь Салина-Крус, когда садился в свой автомобиль. Двух убийц задержали по горячим следам.

С начала года это пятое убийство журналиста в Мексике. В конце января, после очередного убийства представителя СМИ, журналисты провели пикеты и акции протеста в 40 городах страны, требуя обеспечения безопасности и расследования преступлений, которые почти всегда остаются безнаказанными.

Специальная прокуратура по борьбе с преступлениями против свободы слова возбудила за пять лет работы более 1140 дел по фактам правонарушений в отношении работников СМИ и добилась лишь 10 обвинительных приговоров - уровень безнаказанности по всем этим делам превышает 99%.

По данным правозащитной организации Articulo 19, за 2021 год в Мексике были убиты семь журналистов, это самый высокий показатель среди стран мира. Всего за три с небольшим года правления действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора зарегистрировано 29 убийств работников СМИ, вероятно, связанных с их профессиональной деятельностью.