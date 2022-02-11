Премьер-министр Армении поздравил духовного лидера Ирана и президента Ирана

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции направил Верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту Сейеду Ибрагиму Раиси поздравительные послания.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в послании, адресованном Верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи, говорится:

«Ваше Превосходительство!

Поздравляю вас с 43-й годовщиной победы Исламской революции!

Для Республики Армения развитие доверительных и теплых отношений с соседней и дружественной Исламской Республикой Иран имеет особое значение.

Мы с удовлетворением констатируем, что в этом году отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими двумя странами, в ходе которых был зафиксирован неуклонный путь их развития.

Уверен, что наши теплые добрососедские отношения, прочно сотканные на взаимном уважении и доверии, обретут новые горизонты во имя развития наших стран и благосостояния народов.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья, а дружественному народу Ирана прочного мира.

Примите заверения в моем глубочайшем уважении».

В послании президенту Ирана Сейеда Ибрагима Раиси говорится:

«Ваше Превосходительство!

Поздравляю Вас и народ Ирана, с 43-й годовщиной победы Исламской революции!

В Республике Армения высоко ценят развитие теплых и добрососедских армяно-иранских отношений, основанных на многовековом взаимном уважении.

Мы с удовлетворением констатируем, что в этом году отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими двумя странами, которые были отмечены достижениями в различных областях и расширением перспектив сотрудничества.

Подтверждая решимость Республики Армения и Республики Иран укреплять мир и стабильность в регионе, подтверждаю свое официальное приглашение посетить Армению для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня.

Убежден, что благодаря совместным усилиям, мы будем привержены углублению армяно-иранских межгосударственных отношений на высоком уровне. Многоплановая повестка нашего сотрудничества будет расширяться во благо наших народов и стран.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам процветания и крепкого здоровья, а дружественному народу Ирана - благополучия и нерушимого мира.

Примите мои заверения в глубочайшем уважении».