Время в Ереване: 11:07:36,   11 Февраль

Российские миротворцы провели в Нагорном Карабахе учения с использованием БТР-82А

Российские миротворцы провели в Нагорном Карабахе учения с использованием БТР-82А

Военнослужащие миротворческого контингента Российской Федерации, в рамках плановых занятий по боевой подготовке, на одном из полигонов в Нагорном Карабахе провели учения с привлечением бронемашин БТР-82А.

Как стало известно «Арменпресс»  со страницы российских миротворцев в Telegram, экипажи бронетехники разрабатывали нормативы вождения, на высокой скорости преодолевали препятствия и из штатного оружия БТР-82А вели стрельбу по индивидуальным и групповым целям.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]