Российские миротворцы провели в Нагорном Карабахе учения с использованием БТР-82А

Военнослужащие миротворческого контингента Российской Федерации, в рамках плановых занятий по боевой подготовке, на одном из полигонов в Нагорном Карабахе провели учения с привлечением бронемашин БТР-82А.

Как стало известно «Арменпресс» со страницы российских миротворцев в Telegram, экипажи бронетехники разрабатывали нормативы вождения, на высокой скорости преодолевали препятствия и из штатного оружия БТР-82А вели стрельбу по индивидуальным и групповым целям.