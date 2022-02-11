Состоялось заседание Совета по управлению инвестиционной программой дорожного коридора «Север-Юг»

10 февраля в правительстве состоялось очередное заседание Совета по управлению инвестиционной программой автодорожного коридора «Север-Юг» под председательством вице-премьер-министра Амбарцума Матевосяна. Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате вице-премьера, в повестке дня стоял вопрос о начале тендера на строительные работы участка Сисиан-Каджаран. Амбарцум Матевосян, касаясь потенциала программы и ожидаемых результатов, отметил, что строительство участка Сисиан-Каджаран является одним из приоритетов правительства.

«Реализация программы повысит интерес к транзиту через Армению, обеспечит безопасность южных регионов РА, будет способствовать их экономическому развитию и повышению уровня жизни населения», - сказал Амбарцум Матевосян.

Отмечается, что в рамках повестки дня участники заседания обсудили и ряд вопросов, связанных с надлежащей реализацией тендерного процесса. По проекту дороги Сисиан-Каджаран планируется строительство новой дороги II технического класса с расчетной скоростью 100 км/ч, общей протяженностью около в 60 км, в том числе 4,7 км мостов и тоннелей общей протяженностью в 12,5 км., самый длинный из которых Баргушатский тоннель будет иметь длину в 8,6 км.

В результате удастся сократить протяженность дороги Сисиан-Каджаран примерно на 58 км, увеличить среднюю скорость на 50 км/ч, установить ее в пределах 100 км/ч, сократить время пути примерно на 1,5-2 часа, а также повысить комфорт и безопасность движения.

Программа включена в Ориентир 2 экономического и инвестиционного плана ЕС, в рамках которого правительство эффективно сотрудничает с Евросоюзом, Европейским инвестиционным банком и партнерами ЕБРР в направлении дальнейшего финансирования и реализации программы.