Пекин-2022: Олимпийский комитет России отреагировал на скандал с допинг-тестом Камилы Валиевой

Олимпийский комитет России отреагировал на скандал вокруг положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевок.

«Учитывая, что положительный результат допинг-теста спортсмена не брался на соревнованиях, и не связан с Олимпийскими играми, то на командные результаты это повлиять не должно. Обращаем всеобщее внимание на то, что допинг-тест спортсменки был взят после чемпионата Европы в январе 2022 года, на Олимпийских играх ее тест был отрицательным», - как передает «Арменпресс», говорится в заявлении Олимпийского комитета России.

Результат допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой оказался положительным, ее могут не допустить к участию в Олимпийских играх. Международная антидопинговая организация сделала первое официальное заявление по поводу допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевй. Тест Валииевой оказался положительным на чемпионате России в декабре. Она для регулирования работы сердца употребляла триметазон, запрещенный с 2014 года.

Ранее стало известно, что сборная Олимпийского комитета России, завоевавшая золотые медали в сборной по фигурному катанию на Олимпийских играх, медалей до сих пор не получила. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля, но ее перенесли. Проблема заключалась в результатах допинг-тестов. Олимпийский комитет России до сих пор имеет юридические проблемы с Антидопинговой организацией. Проблема связана с результатом одной из фигуристок, сдавшей пробу перед Олимпийскими играми.

7 февраля результаты женского одиночного катания стали решающими в командных соревнованиях по фигурному катанию XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Первое место с 178,92 балла заняла россиянка Камилла Валиев. Второй стала Каори Сакамото из Японии, третья - Мадлен Шизас из Канады. В командном зачете команда Олимпийского комитета России набрала 74 очка и стала золотым призером Олимпийских игр. Такого же успеха россияне достигли на Играх в Сочи в 2014 году. Сборная США на втором месте, Япония завоевала бронзу.