AP: США призвали Канаду применить федеральные полномочия для освобождения дорог на границе

Американская администрация призвала власти Канады применить федеральные полномочия для прекращения перекрытий дорог на границе двух стран, которые заблокировали протестующие против коронавирусных ограничений. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство The Associated Press.

По его сведениям, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и министр транспорта Пит Буттеджадж провели телефонный разговор со своими канадскими коллегами, в котором призвали положить конец перекрытиям дорог, из-за которых нарушается поток поставок товаров между двумя странами.

Агентство не поясняет, какие именно действия американские власти подразумевали под применением федеральных полномочий.

В четверг протестующие перекрыли дорогу через государственную границу между канадской провинцией Манитоба и американским штатом Северная Дакота. Кроме того, с конца января блокирована канадско-американская граница на одном из контрольных пунктов между провинцией Альберта и штатом Монтана. В понедельник грузовики заблокировали движение по мосту Амбассадор, соединяющему канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган). Власти Виндзора уже затребовали у федеральных властей дополнительные силы правопорядка. По этому мосту проходит до 25% всех грузов из США в Канаду.

Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.