Глава МИД Арцаха совершил первый после войны рабочий визит в Брюссель

С 7 по 10 февраля министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян по совместной инициативе Европейского офиса АРФ Дашнакцутюн и Министерства иностранных дел Республики Арцах с рабочим визитом находился в Брюсселе.

«Евродепутатам обстоятельно были представлены ситуация и вызовы, создавшиеся в Арцахе после войны, развязанной Азербайджаном в 2020 году, агрессивная политика Азербайджана, в основе которой под государственным покровительством лежит десятилетиями пропагандируемая и глубоко укоренившаяся арменофобия», - передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное Европейским офисом Ай Дата АРФД.

Давид Бабаян встретился с сенаторами - членами группы дружбы Армении и Грузии в Федеральном парламенте Бельгии, с франкоязычными членами группы дружбы с Арцахом в Бельгии, а также с членами группы дружбы с Арцахом во Фламандском парламенте. Министр также для нескольких десятков студентов ведущего юридического университета Германии, которые находились с визитом в Брюсселе, прочитал лекцию об Арцахской проблеме, а также о сложившейся ситуации.

Визит завершился встречей с членами представительных органов армянской общины Бельгии.

Отмечается, что среди ключевых тем всех встреч были политика Азербайджана, направленная на ликвидацию армянского культурного наследия в оккупированных Азербайджаном регионах, а также необходимость борьбы с ней.

Касаясь визита, глава Армянского национального комитета Европы АРФД Гаспар Карапетян подчеркнул: «Сейчас, как и прежде, мы делаем все возможное, чтобы голос наших соотечественников в Арцахе был услышан в европейских политических кругах, информируем об агрессивной, деструктивной политике Азербайджана. Визит министра иностранных дел Арцаха в Брюссель мы считаем очень важным еще и потому, что это был его первый визит в столицу ЕС в послевоенный период.

Арцах, будучи тяжело раненным, продолжает жить и сегодня. И долг всех нас - преданно защищать справедливые права нашего народа, защищать государственные интересы как Республики Арцах, так и Республики Армения».