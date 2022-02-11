Легенда гимнастики Альберт Азарян отмечает 93-летие

Армянская легенда мировой гимнастики Альберт Азарян отмечает свое 93-летие.

Как передает «Арменпресс», трехкратный чемпион Олимпийских игр с прежним рвением и энергией продолжает принимать участие в повседневной жизни собственной спортивной школы.

Альберт Азарян родился в 1929 году в Гандзаке. В 1952 году он впервые стал чемпионом СССР в упражнениях на кольцах. В 1953 году в составе сборной СССР ездил в Китай и во Францию на международные соревнования. В 1954 году он в составе сборной СССР участвовал в чемпионате мира в Италии и стал чемпионом мира в упражнениях на кольцах. В 1955 году принял участие в соревнованиях чемпионата Европы в Германии, завоевав две медали в упражнениях на кольцах и и на брусьях. В 1956 году Альберт Азарян окончил Армянский государственный институт физической культуры. В 1956 году он стал чемпионом Олимпийских игр в Австралии. В 1958 году участвовал в чемпионате мира в Москве, завоевав титул чемпиона мира в упражнениях на кольцах. В 1960 году он вновь стал чемпионом Олимпийских игр в Италии. В 1961 году участвовал в международных соревнованиях в США, после чего выступал на Кубе. В 1963 году участвовал в Малых Олимпийских играх Азии в Индонезии, где завоевал две золотые медали в упражнениях на кольцах и стал абсолютным чемпионом.