Секретарь Совбеза Армен Григорян и Станислав Зась обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе

Состоялся телефонный разговор секретаря Совета безопасности Армена Григоряна с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Как передает «Арменпресс», в Аппарате Совета безопасности сообщили, что в ходе телефонного разговора обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе.

Армен Григорян подчеркнул, что граница между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой существует еще со времен Советского Союза, также и то, что согласно «Соглашению о создании Содружества Независимых Государств» от 1991 года, стороны признали эту границу, ратифицировали соглашение в своих парламентах и сделали его неотъемлемой частью законодательства двух стран.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили вопросы, связанные с председательством Республики Армения в ОДКБ.