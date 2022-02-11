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Европейские индексы - 10-02-22

Европейские индексы - 10-02-22

МОСКВА, 11 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.05% и составил 15490.44 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.41% и составил 7101.55 пункта, британский FTSE вырос на 0.38% и составил 7672.40 пункта, а российский RTSI вырос на 0.78% и составил 1546.79 пункта.


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