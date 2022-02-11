«Хизбалла» объявила о своей независимости: еврейское государство никогда не посмеет напасть на Иран

Генеральный секретарь «Хизбалла» Хасан Насралла заявил, что возможное столкновение между Ираном и Израилем может дестабилизировать Ближний Восток, но это не означает, что союзники Тегерана немедленно присоединятся к боевым действиям. По словам главы ливанской организации, каждый из представителей «оси сопротивления» сам для себя решит, уместны ли ответные действия против еврейского государства. Высказывания Хасана Насраллы подрывают представление о единстве союзников Ирана, но эксперты говорят, что такие заявления следует учитывать в преддверии майских выборов в Ливане.

Об этом Хасан Насралла заявил в интервью телеканалу «Аль-Алам». «Иран - сильная региональная держава, и любая война с ним взорвет весь регион», - заявил генсек партии Аллаха, комментируя возможное противостояние Тегерана и Тель-Авива. Однако Насралла выразил уверенность, что еврейское государство никогда не посмеет напасть на Иран. В Израиле, по его словам, существуют противоречия между гражданскими и военными структурами по поводу целесообразности применения силы.

Израильские официальные лица стали больше говорить о конфронтации с Ираном с тех пор, как администрация президента США Джозефа Байдена начала многосторонние «ядерные» переговоры с Исламской Республикой. Соседи Тегерана по региону опасаются, что возможные соглашения избавят его от бремени международных санкций, но не возьмут на себя серьезных обязательств по обузданию его ядерной программы. Израильтяне не раз доказывали свою готовность применить силу против ядерной инфраструктуры Ирана.

Заявление лидера «Хизбалла» совпало с перестрелкой, произошедшей 9 февраля между Израилем и Сирией, которая также считается элементом «оси противостояния» Ирана. По данным еврейского государства, военные Арабской Республики выпустили зенитную ракету в направлении Израиля, после чего армия обороны Израиля ЦАХАЛ нанесла удары по иранским батареям «земля-воздух», включая радары и средства ПВО

Однако сирийские государственные СМИ утверждают, что Израиль напал первым. Район Дамаска подвергся авиаударам. ПВО Сирии, по данным SANA, отразили атаку. Ранее сообщалось, что сирийские зенитно-ракетные комплексы сбили семь ракет истребителей F-16 еврейского государства, выпущенных по направлению к международному аэропорту Дамаска. В ответ силы ПВО Арабской Республики открыли огонь по столичным воздушным целям. Сирийские системы ПВО С-200 выпустили по израильским самолетам 4 зенитные ракеты. Одна из ракет взорвалась на Голанских высотах. Следует отметить, что прославленные израильские средства ПВО «Железный купол» не смогли поразить ни одну из них, хотя ракеты достигли центральной части Палестины. Не исключено, что это следствие работы специально подключенной российской радиоэлектронной системы на российской авиабазе «Хмеймим».

Внутриполитический контекст также важен для понимания высказываний Насраллы. Ливан приближается к парламентским выборам. Страна до сих пор переживает глубокий экономический кризис, который лишь углубляется по мере раздела сфер влияния в верхних эшелонах власти. «Хизбаллу» часто считают источником государственных проблем. Премьер-министр республики Наджиб Микати отметил, что «Ливан вступает в решающий для него год. Предстоящие выборы в Палату депутатов, а затем и президентские выборы приведут к изменениям на внутриполитической арене, и мы должны воспользоваться этой возможностью», - сказал он.

В интервью «Независимой газете» Антон Мардасов, приглашенный научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне и эксперт Российского совета по международным отношениям отметил: «Вряд ли стоит серьезно отнестись к интервью, в котором Насралла всячески подчеркивал не только независимость Ирана, который, по его словам, является «примером независимости в мире», но и «Хезболлы», которая, кажется, смогла изменить поведение Израиля».

По словам аналитика, подобные заявления в первую очередь связаны с парламентскими выборами. «Хизбалла» сталкивается с рядом чрезвычайно серьезных проблем. «Бойкот выборов бывшим премьер-министром, суннитом Саадом Харири, грозит срывом всего избирательного процесса. Бывшие премьер-министры Фуад Синьора и Таммам Салам уже заявили, что не будут участвовать, и действующий премьер-министр Наджиб Микати также намекнул об этом», - сказал Мардасов. В результате сунниты могут покинуть парламент, что сделает невозможными президентские выборы, и на этот пост будет претендовать христианский лидер Джебран Басиль. По словам Мардасова, без «суннитского зонтика» «Хизбалла» будет подвергаться критике со стороны всех слоев.

Кроме того, действующий президент Мишель Аун запустил новую игру, призывающую активизировать усилия по координации стратегии национальной обороны Ливана. «Это красная тряпка для «Хизбаллы», поскольку она предполагает диалог вокруг ее ракетного арсенала», - сказал Мардасов. По его словам, таким образом, Мишель Аун хочет заставить «Хизбаллу» поддержать его зятя Басиля, невзирая на позицию президента Сирии Башара Асада, который, по словам Мардасова, планирует выдвинуть кандидата просирийского блока. Действуя на противоречиях с «Хизбаллой», Аун хочет набрать очки для членов своей партии на майских выборах и повысить шансы Басиля, поскольку христианский электорат тоже устал от «Хизболлы», которая подтолкнула ливанских политиков к маневрированию и заставила страны Персидского залива покинуть Ливан.

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН