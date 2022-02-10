Лавров обсудил по телефону с главой МИД Италии ситуацию на востоке Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в четверг по телефону с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо проблематику гарантий безопасности и ситуацию на востоке Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальной международной проблематике. В центре обсуждения - инициативы Российской Федерации об обеспечении долгосрочных правовых гарантий безопасности в Европе на основе реализации общепризнанного принципа неделимости безопасности", - сообщили в российском дипведомстве. Там также указали, что Лавров поделился со своим итальянским коллегой "оценками поступивших письменных ответов НАТО и США на ранее переданные западным партнерам проекты международно-правовых соглашений и призвал к скорейшему урегулированию поставленных в этих документах вопросов".

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран предметно рассмотрели ситуацию на востоке Украины", - информировали на Смоленской площади.

Министр иностранных дел указал на дестабилизирующие действия НАТО по освоению постсоветского пространства и безоглядной милитаризации Украины.

"Лавров обозначил дестабилизирующий характер действий НАТО по военному освоению постсоветского пространства и осуществляемой рядом западных стран безоглядной милитаризации Украины, подчеркнул необходимость потребовать от Киева неукоснительного соблюдения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата и трехсторонней Контактной группы", - отметили на Смоленской площади.