В столице Сомали произошел взрыв

По меньшей шесть человек погибли при взрыве в четверг в Могадишо на оживленном перекрестке в непосредственной близости от президентского дворца. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на медиков.

"Наши сотрудники вывезли с места взрыва шесть тел", - заявил руководитель столичной службы скорой помощи Абдикадир Абдирахман. Ранее Anadolu сообщало об одном погибшем.

Reuters отмечает, что целью террориста, приведшего в действие взрывное устройство, был автобус, где находились выборщики, направлявшиеся на избирательный участок. Как заявил один из пассажиров, никто в автобусе не пострадал. Погибли люди, находившиеся на улице в момент взрыва рядом с террористом-смертником.

В Сомали проходят выборы в нижнюю палату парламента, которые являются непрямыми и многоступенчатыми. Ожидается, что ни завершатся 25 февраля.

Одновременно утром в четверг в городе Босасо на северо-востоке Сомали произошел взрыв в одном из кафе в торговом центре. Как передало агентство "Синьхуа", погибли четыре человека, еще семь получили ранения.