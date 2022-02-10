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«Каряк Медиа» прекращает свою деятельность

«Каряк Медиа» прекращает свою деятельность

Учредители «Каряк Медиа» выступили с заявлением о том, что прекращают деятельность компании. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

"Уважаемые зрители ArmNews, читатели Tert.am, слушатели радио ArmNews FM,

Долгое время мы стояли перед непростым решением, как продолжить свою деятельность. За это время мы получили много политических предложений о сотрудничестве и отвергли их, поскольку они расходились с нашими принципами.

Мы также обсудили ряд предложений по продаже, но не смогли найти ни одного, которое позволило бы нам сохранить нашу политику и оставаться верными пройденному нами пути. Поэтому мы приняли болезненное, но самое естественное решение. «Каряк Медиа» прекращает свою деятельность”.

Напомним, что «Каряк Медиа» была основана 1 февраля 2019 года. В состав компании входят телекомпания ArmNews, новостной сайт Tert.am и радио ArmNews FM.


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