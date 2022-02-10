ЗАО «Карабах Телеком» с 1 марта прекратит предоставление бесплатных услуг

ЗАО «Карабах Телеком» с 1 марта текущего года прекратит предоставление услуг, субсидируемых правительством Республики Арцах.

«С 1 марта текущего года будет прекращено предоставление услуг, субсидируемых правительством Республики Арцах и бесплатно предоставляемых ЗАО «Карабах Телеком». Во избежание дальнейших препятствий сообщаем Вам, что с 1 марта услуги, предоставляемые ЗАО «Карабах Телеком», будут платными, и за каждую единицу будет взиматься соответствующий тариф», - как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении компании.

В октябре 2020 года президент Республики Арцах Араик Арутюнян объявил, что управление компанией «Карабах Телеком» переходит государству и услуги связи будут бесплатными.