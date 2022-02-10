Столтенберг пообещал Зеленскому политическую и практическую поддержку НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что альянс продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку.

"Поговорил с президентом Зеленским о военном наращивании России у границ и на территории Украины. НАТО продолжит политическую и практическую поддержку нашего ценного партнера", - как передает

Арменпресс

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РИА новости

, написал Столтенберг в Twitter. Он также повторил свой традиционный уже призыв к России "к деэскалации и диалогу для поиска мирного решения".