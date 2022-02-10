В Ереване состоялись российско-армянские межведомственные консультации по обеспечению информационной безопасности

В Ереване 10 февраля состоялись российско-армянские межведомственные консультации по проблематике обеспечения информационной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СБ Армении, в состав российской делегации, которую возглавил заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации О.В.Храмов, вошли представители аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, МИД России, Минобороны России, Минцифры России, Минюста России, ФСО России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В состав армянской делегации во главе с Руководителем Аппарата Совета Безопасности Республики Армения А.Р.Петросяном вошли представители Аппарата Совета Безопасности, МИД, Минобороны, Минюста, Министерства высокотехнологической промышленности, Службы национальной безопасности, ЗАО «Офис по внедрению инфраструктур электронного управления».

В ходе консультаций состоялся предметный обмен мнениями по всему спектру вопросов российско-армянского сотрудничества в области обеспечения безопасности в информационной сфере на международных и региональных площадках, а также в двустороннем формате.

Проведена обстоятельная «сверка часов» по итогам первой субстантивной сессии Рабочей группы ООН открытого состава по вопросам в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025. Подчеркнута актуальность укрепления международного сотрудничества в области противодействия информационной преступности.

Подтверждена важность наращивания усилий по обеспечению информационной безопасности в рамках СНГ, ОДКБ, а также ОБСЕ.

По итогам консультаций на экспертном уровне согласован проект двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности.