Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Наследник британского престола 73-летний принц Чарльз заразился коронавирусом и соблюдает самоизоляцию. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении принца Уэльского и герцогини Корнуэльской.

"Сегодня утром тест на COVID-19 принца Уэльского оказался положительным, он самоизолировался", - сказано в заявлении в Twitter. Сообщается, что он расстроен в связи с тем, что не сможет посетить запланированные на четверг мероприятия, и постарается перенести их на как можно ближайшее время.

Чарльз заболел COVID-19 уже второй раз. Ранее он перенес коронавирус в марте 2020 года.

По информации телеканала Sky News, коронавирус у принца Уэльского выявили в ходе стандартной проверки. Предположительно, перед проведением теста у него не было серьезных симптомов заболевания. Однако о состоянии здоровья члена королевской семьи на данный момент не сообщается.

Накануне наследник британского престола принял участие в приеме в Британском музее, сообщает телеканал. Его сопровождала супруга Камилла. В мероприятии среди прочих также принимали участие глава МВД страны Прити Пател, министр финансов Риши Сунак, которые контактировали с принцем.