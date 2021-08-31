Предстоящие на 11 февраля мероприятия
17:38, Февраль 10, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 17:51 Ален Симонян принял группу культурных деятелей Армении
- 17:50 В Венгрии не захотели размещать у себя дополнительные американские войска
- 17:38 Предстоящие на 11 февраля мероприятия
- 17:33 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-02-22
- 17:32 Азиатские индексы выросли - 10-02-22
- 17:01 Власти Калифорнии подали иск к Tesla за расовую сегрегацию
- 16:58 ЕС официально передал России свой коллективный ответ на письмо Лаврова по евробезопасности
- 16:37 Ежегодный фестиваль «Ширакская зима» пройдет 26 февраля
- 16:12 Осуществление миссии по сбору фактов в зоне карабахского конфликта считаем первоочередной и актуальной задачей: МИД РА
- 15:56 Премьер-министр провел прощальную встречу с послом Сирии в Армении
- 15:54 Судьи ФФА проводят сбор в РФ
- 15:40 НАТО может разместить боевые группы в районе Черного моря
- 15:36 Для изучения обстоятельств 44-дневной войны создана следственная комиссия НС
- 15:00 Разговор Путина с Байденом пока не планируется
- 14:58 Новые военнослужащие США и Великобритании будут дислоцированы на востоке Польши
- 14:51 Арман Татоян посетил Гегаркуникскую область
- 14:32 В Грузии изъяли килограмм наркотиков – задержаны иностранцы
- 14:25 Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
- 14:19 Между Арменией, ЕС и его государствами-членами планируется создать общую авиационную зону
- 13:58 СМИ: в столице Сомали произошел взрыв
- 13:33 Армен Григорян считает необходимой деятельность российских миротворцев в Арцахе до полного урегулирования конфликта
- 13:31 Байден созвонился с Макроном после визита президента Франции в Москву и Киев
- 13:26 Не может быть каких-либо предусловий: Армен Григорян о предложении Армении Азербайджану
- 13:12 СМИ: Беннет попросил Байдена не возвращаться к ядерной сделке с Ираном
- 13:01 Надеюсь, что белорусская сторона будет избегать давать оценки Армении: Армен Григорян
20:15, 07.02.2022
3285 просмотров Грузия запрещает транзит товара с маркировкой «мацун» через свою территорию: как решают проблему производители?
15:44, 04.02.2022
1526 просмотров Скончался композитор Артур Григорян
22:06, 03.02.2022
1275 просмотров МИД Армении отреагировал на заявления Байрамова
20:37, 04.02.2022
1243 просмотров В режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча Никола Пашиняна, Эммануэля Макрона, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева
21:25, 03.02.2022
1192 просмотров Российский сенатор назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией