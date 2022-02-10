Азиатские индексы выросли - 10-02-22

ТОКИО, 10 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.42% и составил 27696.08 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.53% и составил 1962.61 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.17% и составил 3485.91 пункта, а HANG SENG вырос на 0.38% и составил 24924.35 пункта.