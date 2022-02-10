Власти Калифорнии подали иск к Tesla за расовую сегрегацию

Власти американского штата Калифорния подали иск против производителя электромобилей Tesla за расовую сегрегацию и дискриминацию на одном из предприятий, как передает Арменпресс, об этом сообщает местный телеканал KTVU FOX 2.

Заявление Департамент справедливого трудоустройства и предоставления жилья Калифорнии (DFEH) подал в суд округа Аламида.

"После получения сотен жалоб от работников DFEH обнаружил доказательства того, что завод Tesla во Фримонте представляет собой рабочее место с расовой сегрегацией, где чернокожие рабочие подвергаются оскорблениям на расовой почве и дискриминации при выдаче рабочих заданий, в сфере наказаний за дисциплину на предприятии, оплате и продвижении по службе, что создает неблагоприятную рабочую среду", - говорится в заявлении властей, которое цитирует телеканал.

Полный текст жалобы появится в четверг, отмечает телеканал. Там будет полнее раскрыто, каким образом подвергались дискриминации чернокожие работники предприятия.

В свою очередь, до того, как появились сообщения об иске, Tesla выпустила свое заявление. Компания отметила, что власти Калифорнии намерены подать жалобу о "систематической расовой дискриминации и о притеснениях". Как утверждается, Департамент провел трехлетнее расследование и в течение этого времени "ни разу не высказывал обеспокоенность" о ситуации на рабочем месте.

Иск компания назвала "необоснованным" и заявила, что выступает против дискриминации. Также автопроизводитель обвинил калифорнийский департамент в том, что он вместо "конструктивного сотрудничества" решил подать жалобу.