ЕС официально передал России свой коллективный ответ на письмо Лаврова по евробезопасности

Евросоюз (ЕС) официально передал России свой коллективный ответ на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова европейским государствам по евробезопасности. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в четверг ТАСС в постпредстве России при Евросоюзе.

"Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннике Балфоорт, которая по поручению высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля передала его послание в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова от имени министров иностранных дел 27 стран - членов ЕС", - сообщили в постпредстве.

В полученном ТАСС сообщении постпредства отмечается, что этот документ является ответом на послание главы МИД РФ по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады и опубликованное 1 февраля.

"Йоннике Балфоорт пояснила, что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности", - отметили в постпредстве.