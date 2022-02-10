Судьи ФФА проводят сбор в РФ

Судьи ФФА во главе со Славиком Казаряном с 1 по 12 февраля проводят учебно-тренировочный сбор в российском городе Крымск.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, по ходу сбора армянские арбитры проводят как теоретические, так и практические занятия. Инструктор ФИФА Алан Сноудин (Северная Ирландия) провел семинар по общим правилам игры, а Фархат Абдулаев (Узбекистан) рассказал об использовании системы VAR. Тренировки по физподготовке проводит Арман Алаберкян.

После теоретических и практических занятий армянские рефери сдадут экзамены.