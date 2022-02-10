Премьер-министр провел прощальную встречу с послом Сирии в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Мохаммада Хадж Ибрахима, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр высоко оценил деятельность посла по укреплению армяно-сирийских отношений, отметив, что Армения следит за развитием событий и желает, чтобы дружественная Сирия как можно скорее вышла из кризиса. Никол Пашинян коснулся направленной в Сирию в 2019 году гуманитарной миссии, которая осуществляла гуманитарное разминирование и медицинское обслуживание населения. По словам премьер-министра, миссия является данью уважения сирийскому народу, который приютил в 1915 году наших соотечественников, которые спаслись во время Геноцида армян, и с которым армянский народ связывают тесные исторические связи.

Мохаммад Хадж Ибрахим с удовлетворением констатировал факт эффективного сотрудничества с правительством Республики Армения, отметив, что за время своего пребывания в должности приложил максимальные усилия для развития двусторонних отношений. Посол Сирии в Армении поблагодарил правительство Армении за поддержку во время кризиса, отметив, что правительство САР высоко ценит деятельность гуманитарной миссии Армении. Он подчеркнул, что это свидетельствует о крепкой дружбе двух стран. Посол пожелал успехов и постоянного развития Армении и армянскому народу.

Собеседники обменялись мнениями о текущих развитиях и гуманитарной ситуации в Сирии.