НАТО может разместить боевые группы в районе Черного моря

НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп в Румынии, заявил генсек Йенс Столтенберг.

"Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии", — сообщил он на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном.

Глава блока также добавил, что сегодня армия Украины подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Они (силы обороны Украины. — Прим. ред.) лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются", — сказал он.

По словам Столтенберга, "Великобритания, другие члены альянса оказывают поддержку силам обороны Украины, чтобы они могли защищаться, это право каждой нации".

В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе.

В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.

Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.