Для изучения обстоятельств 44-дневной войны создана следственная комиссия НС

По инициативе депутатов фракции «Гражданский договор» Национального собрания РА в НС создана следственная комиссия по изучению обстоятельств 44-дневной войны, развязанной 27 сентября 2020 года. Как передает «Арменпресс», сообщение по этому поводу распространило Национальное собрание.

«Согласно части 2 статьи 20 Конституционного закона “Регламент Национального собрания”, по требованию не менее одной трети от общего числа депутатов, с целью изучения обстоятельств развязанных 27 сентября 2020 года военных действий, в силу права создана следственная комиссия Национального собрания, полномочия которой будет осуществлять постоянная комиссия по вопросам обороны и безопасности». Сообщение, подписано вице-спикером НС, исполняющим полномочия спикера НС А. Аршакяном.

ГД объявил о своем намерении создать комиссию по расследованию в июле прошлого года.