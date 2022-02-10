Разговор Путина с Байденом пока не планируется

Речь о разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на данный момент не идёт, но звонок может оперативно появиться в графике российского лидера. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

"Пока об этом речи не идёт. Точнее, что касается Байдена, я бы сказал то же самое, что и сказал про разговор с (президентом Франции Эммануэлем – ред.) Макроном. То есть резиденты могут весьма оперативно решить созвониться. Пока точной даты нет, но может достаточно оперативно появиться в графике президента", - сказал Песков.