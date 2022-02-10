В Грузии изъяли килограмм наркотиков – задержаны иностранцы

о обвинению в наркопреступлении в Тбилиси задержаны четверо иностранцев, изъято до килограмм кокаина и других наркотиков. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Среди задержанных – 29-летний гражданин Бразилии. Он был задержан в Тбилисском международном аэропорту при попытке ввести в страну около килограмма кокаина на теле. В качестве вещественного доказательства изъято 80 упаковок наркотического вещества.

Кроме того, сотрудники полиции пресекли факт незаконной продажи наркотиков через Интернет в Тбилиси и изъяли наркотики, размещенные в разных местах столицы с целью их дальнейшей реализации.

По факту задержаны трое членов организованной преступной группировки. Все они являются иностранными гражданами.

По данным следствия, обвиняемые расфасовывали наркотики, размещали их в тайниках по разным адресам в Тбилиси, а затем продавали их через интернет-платформу.

Во время личного обыска и обыска квартир задержанных полиция изъяла до 250 граммов метадона. Кроме того, в качестве вещественного доказательства изъяты размещенные на разным локациях наркотики.

За реализацию наркотиков задержанным грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.