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Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА.

Как передает «Арменпресс», Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новую рейтинговую таблицу, согласно которой сборная Армении остается на 92-м месте.

Первые два места в рейтинговой таблице занимают Бельгия и Бразилия. В десятке также -Франция, Аргентина, Англия, Италия, Испания, Португалия, Мексика, Дания и Нидерланды.


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