Байден созвонился с Макроном после визита президента Франции в Москву и Киев

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном после визита французского лидера в Россию и на Украину. Как передает Арменпресс, об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Президент поговорил с президентом Макроном этим утром", - заявила Псаки во время-пресс-конференции Белого дома.

Она отметила, что в течение этой недели следует ожидать и других разговоров президента с европейскими коллегами.

Позже Белый дом распространил пресс-релиз, в котором отмечается, что лидеры Франции и США "обсудили недавние переговоры президента Макрона в России и на Украине".

"Также они поговорили о продолжающихся дипломатических усилиях и о мерах сдерживания, предпринятых в тесной координации с союзниками и партнерами, в ответ на продолжающееся наращивание сил РФ на границе с Украиной", - сказано в документе.

Перед поездкой Макрона в Россию президенты Франции и США также общались по телефону.