Не может быть каких-либо предусловий: Армен Григорян о предложении Армении Азербайджану

Армения для демаркации никогда не выдвигала предварительных условий. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян, ссылаясь на заявление властей Азербайджана о том, что Армения, якобы, до начала процесса демаркации выдвинула предусловия.

Секретарь Совбеза отметил, что Армения просто потребовала выполнения всех договоренностей, достигнутых в ходе трехсторонней встречи 26 ноября в Сочи.

«Эти договоренности упоминаются в заявлении, то есть должны быть предприняты шаги по повышению безопасности, и лишь затем начинать процессы делимитации и демаркации. Армения хочет, чтобы эти договоренности выполнялись. К тому же, когда Вооруженные силы Армении и Азербайджана находятся довольно близко друг к другу, то любой политический процесс может повлиять на эту среду, и будет обострение. Армения предлагает зеркально отвести войска, разместить там пограничные войска, и спокойно начать процесс делимитации и демаркации. В этом не может быть даже представления о предусловиях», - подчеркнул Григорян.