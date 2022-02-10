Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

СМИ: Беннет попросил Байдена не возвращаться к ядерной сделке с Ираном

СМИ: Беннет попросил Байдена не возвращаться к ядерной сделке с Ираном

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом в воскресенье обратился к американскому лидеру с просьбой не возвращаться к ядерной сделке с Ираном. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил интернет-портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.

Согласно сведениям портала, во время разговора Беннет призвал Байдена не возвращаться к ядерной сделке с Ираном, отметив, что "ничего не произойдет", если США ее не подпишут. Беннет считает, если сделка будет восстановлена, Тегеран заработает миллиарды долларов, что, как думают в Израиле, будет содействовать "злонамеренной деятельности" в регионе.

Как сообщил порталу американский чиновник, знакомый с содержанием разговора, американский лидер заявил Беннету, что пока еще не ясно, будет ли сделка восстановлена. Кроме того, Байден заверил премьера Израиля, что США не поступятся своими основными требованиями касательно ограничений в отношении иранской ядерной программы.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]