Надеюсь, что белорусская сторона будет избегать давать оценки Армении: Армен Григорян

Армения всесторонне отреагировала на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко об Армении. Как передает «Арменпресс», это в беседе с журналистами сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«На слова Лукашенко откликнулись депутаты Национального собрания, МИД, посол Беларуси в Армении приглашен в МИД. Думаю, был дан всеобъемлющий ответ, и я надеюсь, что белорусская сторона отныне избежит подобных инцидентов, избежит какой-либо оценки относительно Армении, поскольку эти оценки никоим образом не исходят из существующих между Арменией и Беларусью отношений, тем более, между армянским народом и белорусским народами», - сказал Григорян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, касаясь Союзного государства Россия-Беларусь, отметил: «Беларусь уже там. Думаю, для Казахстана это был хороший урок. Если вы говорите, о сроке в 15 лет, уверен, что и Украина будет там, если мы не допустим ошибок. Ну а остальные по периметру... после завершения объединения этой мощности, или в процессе объединения. Куда они денутся? Армении некуда бежать... Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели это, Никол Воваевич уже увидел это».