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В повестке дня Армении не стоит вопрос о вхождении в состав Союзного государства: секретарь Совбеза

В повестке дня Армении не стоит вопрос о вхождении в состав Союзного государства: секретарь Совбеза

В повестке дня Армении не стоит вопрос о вхождении в состав Союзного государства.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, отвечая на вопрос, есть ли в повестке дня Армении вопрос о вступлении в Союзное государство.

«В повестке дня Армении нет такого вопроса, и поскольку такого вопроса нет, моя позиция заключается в том, что Армения - суверенное, демократическое государство, и должна  оставаться таковой», - сказал секретарь Совбеза.


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