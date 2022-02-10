В ближайшее время состоятся концерты Национального филармонического оркестра Армении

Национальный филармонический оркестр Армении под руководством Эдуарда Топчяна, вместе с Национальным академическим хором (художественный руководитель и главный дирижер Ованнес Чекиджян) выступит с рядом концертных программ.

Как передает «Арменпресс», 15-го февраля прозвучит Симфония Малера № 2.

«Эта симфония из пяти частей – высокая планка для каждого высококлассного оркестра, а ее прослушивание в живом исполнении – большое событие для любителей музыки», - отметил Эдуард Топчян.

Дирижер добавил, что это, конечно, очень красивая музыка, но и очень сложная. Она написана для большого оркестра и большого хора и двух солистов. Все инструменты звучат очень деликатно, и, несмотря на большой состав, ничего не «кричит», звучит как отличная камерная музыка.

В качестве солистов выступят всемирно известная, любимая армянским слушателем, наша соотечественница сопрано Рузан Манташян и меццо-сопрано Олеся Петрова.

Малер в своей второй симфонии ищет ответы на вопросы о смысле жизни, выражает чувства боли, вызванной смертью, пустоты и бессилия человека перед ней. «Ты воскреснешь, да, после кратковременного сна воскреснешь из пепла».

Следующий концерт состоится 25 февраля. Оркестром будет управлять дирижер мирового уровня Василий Петренко.

Петренко – музыкальный руководитель Королевского филармонического оркестра Лондона, главный дирижер молодежного оркестра Евросоюза, дирижер Королевского филармонического оркестра Ливерпуля и художественный руководитель Государственного академического оркестра России имени Светланова.

В программе прозвучит увертюра оперы Вебера «Свободный стрелок», Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор Равеля и Симфония № 1 Брамса. Солист концерта - известный пианист Симон Трпчески (Северная Македония).

В исполнении Сергея Хачатряна прозвучит Скрипичный концерт Шумана, во втором отделении - Симфония № 4 Брамса.

Все концерты Национального филармонического оркестра пройдут в концертном зале «Арам Хачатурян».