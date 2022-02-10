Глава МИД Британии назвала цель визита в Россию

Прибывшая в Москву с визитом глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала РФ следовать по пути дипломатии и уважать суверенитет Украины, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В четверг в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Великобритании. Как отмечали в британском посольстве, Трасс прибыла в российскую столицу для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по Украине.

"На этой неделе я нахожусь в Москве, чтобы послать решительный сигнал о том, что война на Украине будет иметь катастрофические последствия для России, Украины и безопасности Европы. Россия должна идти дипломатическим путем и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - написала Трасс в Twitter.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.