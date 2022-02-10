Процессы, происходящие в регионе, всегда в центре внимания Армении: секретарь Совбеза о Шушинской декларации

Правительство Армении всегда оценивает обстановку в области безопасности страны, и в этом направлении предпринимает соответствующие шаги. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян, отвечая на вопрос, почему Армения официально не прореагировала на ратификацию Шушинской декларации парламентами Турции и Азербайджана.

«Мы всегда оцениваем окружающую нас среду безопасности и предпринимаем шаги в этом направлении. Какие-то из этих шагов могут быть публичными, какие-то непубличными, но любой процесс, происходящий в регионе, находится в центре нашего внимания, и при необходимости мы реагируем по-разному», - заявил Григорян.

Декларация о союзнических отношениях, подписанная президентами Турции и Азербайджана в Шуши 15 июня прошлого года, предусматривает, в частности, что «в случае агрессии со стороны третьей страны» обе эти страны окажут друг другу взаимопомощь. Документ также предусматривает, что Советы безопасности этих двух стран регулярно будут проводить совместные заседания, в ходе которых будут обсуждаться «вопросы региональной и международной безопасности». Парламенты Турции и Азербайджана ратифицировали Шушинскую декларацию.