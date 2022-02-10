В ЛНР зафиксировали бронетехнику ВСУ в жилом районе в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала одну бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 в жилом районе подконтрольного Киеву поселка Луганское у линии соприкосновения в Донбассе. Как передает Арменпресс, об этом заявили журналистам в четверг в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Ранее Луганск и Донецк не раз обвиняли украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, Народная милиция зафиксировала одну БРДМ-2 в жилом районе поселка Луганское, расположенного близ линии соприкосновения.