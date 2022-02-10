Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

В ЛНР зафиксировали бронетехнику ВСУ в жилом районе в Донбассе

В ЛНР зафиксировали бронетехнику ВСУ в жилом районе в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала одну бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 в жилом районе подконтрольного Киеву поселка Луганское у линии соприкосновения в Донбассе. Как передает Арменпресс, об этом заявили журналистам в четверг в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Ранее Луганск и Донецк не раз обвиняли украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, Народная милиция зафиксировала одну БРДМ-2 в жилом районе поселка Луганское, расположенного близ линии соприкосновения.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]