Арман Татоян встретился с послом США в Армении

Защитник прав человека РА Арман Татоян встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Армении Линн Трейси.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Офиса Омбудсмена, Арман Татоян высоко оценил эффективное сотрудничество с посольством США в Армении, использование совместных программ, реализуемых при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Американской ассоциации юристов.

Защитник особо отметил, что в рамках программы «Содействие защите прав человека для всех в Армении» проводится разъяснительная работа о правах женщин, людей с ограниченными возможностями, как с помощью видеороликов, так и специальных пособий.

В рамках указанной программы для обеспечения прозрачности и гласности работы Защитника прав человека был запущен сайт www.ombuds.am

«Обновленный сайт предоставляет новые возможности, особенно в плане доступа к информации. В рамках этой же программы создано мобильное приложение как для систем iOS, так и для Android, загрузив которое, граждане могут ознакомиться с деятельностью Защитника, а также получить информационные материалы», - говорится в сообщении ЗПЧ.

В рамках программы, реализованной при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) и Армянского представительства Ассоциации американских юристов в разных областях Армении состоялись рабочие встречи Офиса Защитника прав человека с представителями государственных органов, органов местного самоуправления и общественных организаций.

Арман Татоян представил послу зафиксированные в судебной системе проблемы, связанные с необоснованными затягиваниями судебных заседаний, с нарушениями разумных сроков процессов, вопросы, касающиеся защиты прав женщин и детей, в том числе и кампании Защитника прав человека по преодолению стереотипов.

Омбудсмен представил кампанию по информированию, осуществленную под лозунгом «Я против насилия», в ходе которой общественности были представлены законодательные возможности защиты лица, подвергшегося насилию в семье, видеоматериалы с призывами о равенстве в семье, на остановках транспорта в Ереване были размещены постеры, которые знакомили граждан с возможностью посредством приложения Arloopa смотреть видеообращение ЗПЧ.

Арман Татоян также представил послу нарушения прав приграничных жителей Армении со стороны азербайджанских вооруженных сил. Он отметил актуальность возвращения армянских пленных, незаконно задерживаемых в Азербайджане.

Посол Линн Трейс высоко оценила сотрудничество с Омбудсменом Армении Арманом Татояном в течение всего срока его полномочий и эффективность совместных программ.