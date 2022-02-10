В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее был госпитализирован из-за коронавируса, чувствует себя нормально, он работает с документами и дает поручения. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе фракции либерал-демократов.

"Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ, Жириновский находится в Центральной клинической больнице, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был доставлен 2 февраля в ЦКБ с диагнозом "ковид-омикрон", его состояние стабильное.

Владимиру Жириновскому 75 лет.