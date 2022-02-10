Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

В Арцахе подтверждено 220 новых случаев заболевания COVID-19

В Арцахе подтверждено 220 новых случаев заболевания COVID-19

В Арцахе за прошедший день проведено 428 тестов, подтверждено 220 новых случаев заражения COVID-19. Среди инфицированных есть и дети. В настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 39 пациентов. Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Арцаха сообщает, что в 2022 году для лабораторного выявления COVID-19 в Арцахе обследовано 4 144 граждан, из которых у 1 087 оказался положительный результат. Есть 20 летальных исходов.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и перебороть коронавирусную инфекцию.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]