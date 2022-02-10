В Армении за прошедший день подтверждено 2 842 случая заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 10 февраля в Армении всего подтверждено 399 727 случаев заражения COVID-19, 362 004 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 123 летальных исхода.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 28 040 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 7 636 тестов. Подтверждено 2 842 случая заболевания COVID-19, вылечились 2 548 заболевших, есть 15 летальных исходов.

Всего проведено 2 805 028 тестирований.