Пекин-2022: МОК отказался комментировать допинг-скандал, связанный с российскими фигуристами

Пресс-служба МОК отказалась комментировать вопрос, связанный с допинг-тестом олимпийской команды России по фигурному катанию.

Как передает «Арменпресс», пресс-служба МОК отказалась давать какие-либо официальные комментарии, относительно того, что проблема касается теста российской фигуристки Камиллы Валиевой, который был сдан еще в декабре.

По данным некоторых СМИ, Валиева использовала запрещенный с 2014 года триметазион, который помогает регулировать работу сердца.

Накануне стало известно, что команда олимпийского комитета России, которая в командном зачете по фигурному катанию завоевала золотые медали Олимпийских игр, пока их не получила. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля, но ее перенесли. Проблема в результатах допинг-тестов. Олимпийский комитет России до сих пор имеет юридические проблемы с Антидопинговой организацией.

Ранее, 7 февраля, результаты женского одиночного катания стали решающими в командных соревнованиях по фигурному катанию XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Первое место с 178,92 балла заняла россиянка Камилла Валиева. Второй стала Каори Сакамото из Японии, третья - Мадлен Шизас из Канады. В командном зачете команда Олимпийского комитета России набрала 74 очка и стала золотым призером Олимпийских игр. Такого же успеха россияне достигли на Играх в Сочи в 2014 году. Сборная США на втором месте, Япония завоевала бронзу.