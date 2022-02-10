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Сообщение, распространенное МО Азербайджана - дезинформация: Министерство обороны Республики Армения

Сообщение, распространенное МО Азербайджана - дезинформация: Министерство обороны Республики Армения

Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 9 февраля подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по боевым позициям Азербайджана, расположенным на северном участке армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

В сообщении МО отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении.


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