Лилит Макунц и конгрессмен Джеймс Макговерн обсудили послевоенную ситуацию в регионе

Посол Армении в США Лилит Макунц 9 февраля встретилась с членом Палаты представителей США конгрессменом Джеймсом Макговерном.

Как передает «Арменпресс», в посольстве Армении в США сообщили, что Лилит Макунц выразила благодарность конгрессмену за постоянное содействие вопросам Армении и Арцаха, и в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и США вручила ему государственную награду «Мхитар Гош».

В ходе встречи была обсуждена создавшаяся в регионе после 44-дневной войны гуманитарная ситуация и подчеркнута необходимость немедленного возвращения всех армянских военнопленных.