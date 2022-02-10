Изменения станут стимулом развития туризма: посол Армении в Египте встретился с Далией Абдель Фаттах

Посол Армении в Египте Грачья Поладян 8 февраля встретился с начальником Управления внешних отношений Министерства туризма и древностей Египта Далией Абдель Фаттах.

Как передает «Арменпресс», в посольстве Армении в Египте сообщили, что Грачья Поладян представил упрощенную систему группового визового режима, принятую для граждан ЕЭС, которая, уже вступила в силу. Обе стороны подчеркнули, что эти изменения станут стимулом для развития туризма.

На встрече был обсужден вопрос организации первого бизнес форума армянских и египетских туроператоров, с учетом договоренностей, достигнутых в ходе встречи посла РА с министром туризма и древностей Египта Халидом аль-Энани, состоявшейся 28 ноября 2021 года.

С точки зрения развития армяно-египетского сотрудничества в сфере туризма собеседники отметили необходимость регулярных рейсов Шарм-эль-Шейх-Ереван и Хургада-Ереван, потенциал которых пока полностью не используется.

На встрече были отмечены положительная роль и значение армянской общины Египта в жизни этой страны, а также в армяно-египетских отношениях.