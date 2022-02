Питер Джексон возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes

Новозеландский кинорежиссер Питер Джексон заработал за календарный год $580 млн и по этому показателю занял первое место в мире среди других знаменитостей. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, новый список самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса опубликовал в среду журнал Forbes.

Режиссер трилогии "Властелин колец" (The Lord of the Rings, 2001-2003) объявил 10 ноября о продаже своей студии спецэффектов Weta Digital, одной из самых известных в киноиндустрии, американской компании по производству программного обеспечения Unity Software за $1,6 млрд. Эта сделка принесла Джексону лидерство в списке Forbes, а также сделала его третьим режиссером-миллиардером после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

Второе место в списке занял американский исполнитель Брюс Спрингстин, который заработал $435 млн. Как отмечает издание, певец и музыкант продал права на весь каталог своих песен музыкальному подразделению компании Sony за $500 млн.

Другие места достались американскому рэп-исполнителю Джей-Зи ($340 млн, 3-я позиция), актеру и рестлеру Дуэйну Джонсону, также известному под псевдонимом "Скала" ($270 млн, 4-я позиция). Первую пятерку замкнул американский певец Канье Уэст ($235 млн).

Самой высокооплачиваемой женщиной среди представителей шоу-бизнеса стала американская актриса Риз Уизерспун, занявшая 12-ю строчку рейтинга ($115 млн). В августе звезда продала часть своей медиакомпании Hello Sunshine инвестиционной группе Blackstone за $900 млн. Кроме того, актриса заработала $20 млн со сборов сериала "Утреннее шоу" (The Morning Show, 2019 - н. в.).

Совокупные заработки двадцати пяти самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса за отчетный период достигли $4,4 млрд до уплаты налогов. Этот показатель был достигнут несмотря на то, что подавляющее большинство знаменитостей не создали за прошедший год ничего нового в своем творчестве.