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МИД Финляндии заявил, что Хельсинки сохраняет возможность вступить в НАТО

МИД Финляндии заявил, что Хельсинки сохраняет возможность вступить в НАТО

Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

"Как отмечается в докладе правительства Финляндии о внешней политике и политике безопасности, вышедшем осенью 2020 года, в основе внешней политики, политики безопасности и оборонной политики Финляндии лежит обеспечение пространства для маневра и возможностей выбора в национальном плане. Исходя из этого, мы сохраняем за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. При принятии решений всегда рассматривается реальная обстановка с учетом изменений, которые происходят в сфере безопасности в международном контексте", - отметил министр.


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