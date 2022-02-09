Вице-президент США Харрис приедет в Мюнхен на конференцию по безопасности

Вице-президент США Камала Харрис 18-20 февраля посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила в среду замглавы пресс-службы Белого дома Сабрина Сингх.

"Опираясь на интенсивное взаимодействие администрации (президента) Джо Байдена и Камалы Харрис с европейскими союзниками и партнерами, встречи вице-президента в Мюнхене продемонстрируют нашу непоколебимую приверженность нашим союзникам по НАТО, а также подтвердят нашу общую заинтересованность в поддержании принципов, лежащих в основе мира и безопасности в Европе со времен Второй мировой войны", - следует из заявления представителя Белого дома.

Сингх добавила, что в ходе предстоящих контактов с партнерами вице-президент США также намерена подтвердить приверженность Вашингтона защите территориальной целостности Украины.